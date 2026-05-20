Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Avcılar'da trafikte tartışma' konulu görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüye yansıyan araç sürücüsünün M.B., yolcunun ise B.B. olduğu tespit edildi.

Yakalanan iki kişiye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek' ve 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması' maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücülerin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine sevk edildi.