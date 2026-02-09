Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde iki aracın dikiz aynalarının çarpışmasıyla başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan şüpheli Aksaray’da polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Zanlının Niğde’ye sevk edilmesi bekleniyor.

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde yaşanan trafik tartışması kanlı bitti. İddiaya göre mahalle içerisinde seyir halinde olan iki aracın dikiz aynalarının çarpışmasıyla başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Olay, bölgede büyük üzüntü ve tedirginlik yarattı.

“TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ”

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında şüpheli şahıs yanında bulunan silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan H.Ç. ve A.G. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen iki kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“KAÇTI, AKSARAY’DA YAKALANDI”

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüphelinin kullandığı 31 A plakalı araç, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edildi.

TOKİ bölgesinde yaşanan kısa süreli takibin ardından araç durduruldu ve zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, NİĞDE’YE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli H.C. (52), işlemler kapsamında sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Niğde’ye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından hem Niğde hem Aksaray emniyet birimleri koordineli şekilde çalışma yürütürken, cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olayın detaylarının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.