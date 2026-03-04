İzmir’de motosikletini tek tekerlek üzerinde sürerek ve tehlikeli şerit değiştirmeler yaparak trafik güvenliğini hiçe sayan bir sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda kuralları ihlal eden şahsa toplamda 57 bin lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Z.İ. (21) yönetimindeki 35 AEY 392 plakalı motosikletin, Karşıyaka ilçesi Hasan Ali Yücel Bulvarı ile Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde tek teker üzerinde seyir halinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerce yakalanan sürücüye, Trafik Kanunu'nun "motosiklet ile tek teker üzerinde akrobatik hareket yapmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 57 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan ve motosikleti 60 gün trafikten men edilen sürücü M.Z.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.