DENETİMDE EHLİYET KRİZİ

Bursa’da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Sürücü koltuğundaki 50 yaşındaki Abidin K.'nın kimlik sorgusunu yapan ekipler, şahsın motosiklet kullanmak için gerekli olan ehliyete sahip olmadığını belirledi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Yasal işlem yapılacağını anlayan Abidin K., sakin kalmak yerine polis ekiplerine zorluk çıkarmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel mukavemete dönüşmesi üzerine emniyet güçleri, şahsı zapt etmek için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Gözaltına alındığı sırada biber gazının etkisiyle acı çeken sürücü, "Gözüm acıyor" diyerek bir süre yerden kalkmadı.

CEZA YAĞDI: 40 BİN TL

Emniyete götürülen Abidin K.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası kesildi, polise mukavemet suçundan da işlem başlatıldı.