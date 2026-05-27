Bursa’nın İnegöl ilçesinde 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasında bulunan büyük demir kafes, bir anda yerinden çıkarak karayoluna düştü.

Karayoluna düşen dev kafes nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte kısa süreli panik oluştu. O sırada bölgede bulunan 3 vatandaş, yoldaki kafesi fark ederek hemen harekete geçti.

Vatandaşlar, ağır demir kafesi sürükleyerek yol kenarına taşıdı. Yapılan müdahale sayesinde kaza önlenmiş oldu.

Trafik kısa sürede normale döndü. Kafes, düştüğünü fark edip olay yerine gelen araç sahibine teslim edildi.