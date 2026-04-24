Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 138 bin 848 lira para cezası verildi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilçedeki bir motosiklet sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirtti.

Yapılan çalışma sonucunda motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildiren Şıldak, "Sürücüye, hız sınırını aşmak, trafik güvenliğine aykırı hareketler yapmak, plakasız araç kullanmak, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, dikiz aynası olmadan araç kullanmak ve kask kullanmamaktan dolayı toplam 138 bin 848 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, araç 60 günlüğüne trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" dedi.