Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kuralları ihlal eden 2 sürücüye toplam 185 bin lira ceza verildi.

Alanya Dim Köprüsü'nde trafiğin akışını engelleyen, şerit izleme kurallarına uymayan ve tehlikeli manevralar yapan bir otomobil sürücüsü ile şehir merkezinde seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen bir halk otobüsü şoförünün trafik kurallarını ihlal ettikleri anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine emniyet ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Araç 120 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de aynı süreyle el konuldu.

İlçede yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförüne ise direksiyon başında cep telefonu kullandığı gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası verildiği bilgisi edinildi.