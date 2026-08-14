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Kaynak: İHA

Pendik Kaynarca D-100 güney yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UT 9510 plakalı vinç sürücüsü Cumali K. (40), aksine bir işaret bulunmamasına rağmen yerleşim yeri içerisindeki bölünmüş kara yolunda aracını ters istikamette sürdü.



Söz konusu anlara ait görüntülerin ortaya çıkması ve tepki çekmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde sürücü Cumali K.'ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin yerleşim yeri içerisinde bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürmesi'ni kapsayan 46/2-i maddesi gereğince 20 bin TL idari para cezası uygulandı.