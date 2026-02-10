Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ

Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRADOST) üyeleri Karadeniz’in Karla örtülü zirvelerinden Sis Dağı Yaylası’nda doğa ve sporun buluştuğu unutulmaz bir etkinliğe imza attılar. Sis Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilen yürüyüşte, 30 kişilik doğasever ekip 14 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.



Öğretmenler, doktorlar, memurlar ve ev hanımlarından oluşan ekip; her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Sis Dağı’nın eşsiz doğasında hem spor yaptı hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Yaklaşık 30 bin adım atılan yürüyüş, zorlu parkuruna rağmen keyifli anlara sahne oldu.



Yürüyüş rotası, Sis Dağı Öğezli Alanı’ndan başlayarak Hanyanı Obası, Yukarı Eynesil Obası, Gayasis Mevkii ve Sis Dağı Pazar Mevkii güzergâhını izledi. Kısa bir molanın ardından Camışdüzü ve Kalpakkaya üzerinden ilerleyen ekip, parkuru Hanyanı Obası’nda sorunsuz şekilde tamamladı.



Sis Dağı Yaylası’nın tertemiz havası ile yayla kültürünün izleri, yürüyüş boyunca katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe katılan doğaseverler, bu tür organizasyonların sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini vurgularken, aynı zamanda bölgenin doğa turizmine önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.



“Doğanın kalbindeyiz; yürürken hem nabzımız hem de yaşam enerjimiz artıyor” diyen TRADOST üyeleri, Sis Dağı’nın sadece bir yürüyüş rotası değil, ruhu dinlendiren bir yaşam alanı olduğunu dile getirdiler. Etkinlik, Karadeniz’in dilden dile aktarılan dizeleriyle anlam kazandı.