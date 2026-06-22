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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon'un Şalpazarı İlçesinde bulunan Belediye Binası içerisindeki Hacı Hüseyin Hasan Cengiz konferans salonunda Kaymakamlık ve Türk Silahlarının Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliği ile Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye temasıyla Şalpazarı İlçesinde ilk defa bir program düzenlendi.

Şalpazarı Belediye binasında bulunan Hacı Hüseyin Hasan Cengiz konferans salonunda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür YarSdımcısı Erhan Sipahioğlu salonda yaptığı konuşmada buradaki etkinliğin asıl amacı gençlerin Türkiye'nin yerli ve Milli üretiminde hayal kurmalarını katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmacı Sipahioğlu Vakfın Kıbrıs Barış Harekatının ardından kurulduğunu belirterek, Türkiye Kıbrıs Savaşı’nda şunu gördü harp sanayisi diye bir şey var. Vakfın bu amacı ne kadar önemli olduğu burada fark edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırır. TSKGV Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Sipahioğlu, ASELSAN, Türk Havacılık Sanayi, ROKETSAN, ve HAVELSAN gibi Vakfa bağlı şirketlerde 45 bin kişilik teknoloji Ordusu çalıştığını belirtti.

TRABZON'UN TSKGV YERİ BİR BAŞKADIR BAĞIŞLARIYLA 8 UÇAK ALMIŞLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu’nun anlatımlarından bazı anlam ifade eden açıklamalardan sizlere kesitler aktaralım. Türkiye’ ye siz ambargo yok zannetmeyin var bunların her biri karşılığını Türkiye’ye fazlasıyla yaptılar. Biz insansız hava aracı için yurtdışından kamera alıyorduk biz bu kamerayı yerli olarak aselsan yaptı onların sattığı 20 Ülkeyi de kendi satış ağına aldı.

Konuşmacı Sipahioğlu aynı zamanda Şalpazarı Belediyesi konferans salonunda bulunan öğrencilerin anlattıklarını dinleyip dinlemediğini öğrenmek ve programı takip etmek için onlar ile beraber korolar söylediler.

Değerli katılımcılar artık MEB açıkladı 7226 tane proje oldu biz de buralardan bizi ve annelerimizi koruyan gençlerin yetişmesi için biz buralarda sizler için bulunuyoruz

Bu arada TSKGV Olarak Trabzon 8 tane uçak alınması için bağışta bulunmuş onun için Trabzon'un TSKGV’ da yeri bir başkadır.

Türkiye Cumhuriyet çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 6856 vakıf var bu vakıfları koruyan en tepesinde bulunan Mütevelli Heyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu Askeri tabir ile teknoloji Ordusunun yeni askerlerini bulmaya geldim buraya ifadesini kullanarak teknoloji ordusuna şöyle seslendi. Ben bir yerde bir konuşmacının söylediklerinden çok etkilendim ve okudum başarılı oldum ve Şalpazarı’ndan çıkarak buraya geldim demeliler. Bu ülkenin Selçuk Bayraktar gibilere ihtiyacı vardır. Dersinize çalışın elinizden geleni yapın. Eğer aileniz size okuyunuz diyorsa ailenizin zoruyla okumayınız başarılı olamazsınız. Sipahioğlu Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri ve savunma barışın sigortası olduğunu belirtti.

Şalpazarı İlçe Kaymakamı Kezban Yerlikaya ise vakfın Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesine katkı sunduğunu, yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkenin teknolojik bağımsızlığına verdiğini kaydeden Kaymakam Yerlikaya bu arada belki duymuşsunuzdur, duymayanlara da buradan söylüyorum yeni kaymakamlar atamasıyla beraber benimde Şalpazarı Kaymakamlığı görevimden Denizli iline bağlı Baklan İlçe Kaymakamı olarak atandığını da buradan duyurmuş oldu.

Program bitiminde Şalpazarı Belediyesi tarafından misafirlere Şalpazarını hatırlamaları için çeşitli hediyelik eşyalar takdiminde bulundular.

BİZE GENÇLERİMİZ LAZIM OLDUĞU İÇİN ONLARA İHTİYACIMIZ VAR

TSKGV Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya 9 futbol sahası büyüklüğünde teknoloji için fabrika yapıyor. Artık bu yapılan teknoloji devi iş yerinde çalışmak için iş de var, aş da var dedi.

Program bitiminde Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız tarafından Şalpazarına gelen misafirlere ayrım yapmadan İlçesinin tanıtımına büyük destek sağlayan Belediye Başkanı Refik Kurukız tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu’na hediyeler takdiminde bulundu. Ardından TSKGV Üye olanlar sahneye davete dilerek onların tanıtım kimlik kartları kendilerine verildi. Bunların ardından TSKGV Bağışta bulunan İlçemiz genç iş insanlarından merhum MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin İn oğlu Feyzullah Özdin ve İlçeye bağlı Pelitçik Mahallesi sakinlerinden 13 yıldır aralıksız bağış yaparak 13 tane altın madalya alan Mustafa Maden sahneye davet edilerek onurlandırdılar.

Şalpazarı İlçesi Atatürk İlk ve Ortaokul bahçesinde düzenlenen kermesten yapılan gelirin TSKGV Bağışlanacağı belirtildi.