Trabzon’un gizli limanı: Roma’dan Cumhuriyet’e uzanan 2000 yıllık sır

Trabzon Ortahisar’a bağlı Pazarkapı Mahallesi’nde, 2020’de yıkılan Kadınlar Hali Pazarı’nın bulunduğu alanda antik bir dere limanı ve rıhtım kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Kuzgundere Deresi’ne bağlı olduğu saptanan yapının M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıl arasında inşa edildiği belirlendi. Roma döneminden Cumhuriyet dönemine dek Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet uygarlıklarının izlerini taşıyan liman, dört farklı döneme tanıklık etti.
Gül Devrim Koyun
2024’te hızlanan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sonucunda 6-8 metre derinlikte, 2 metre kalınlıkta ve 135 metre uzunluğunda rıhtım duvarı ortaya çıkarıldı. Duvarın aşağıya doğru uzadığı ve dik konumda ek duvarların bulunduğu tespit edildi.
Kazı alanında çok sayıda eser ele geçirilirken, geçmişteki tahribatlar nedeniyle özgün malzeme korunarak restorasyon yapılıyor. Çimentolu kısımlar temizleniyor, güçlendirme ve derz işlemleri tamamlanıyor, boşluklar hidrolik kireç esaslı enjeksiyonla dolduruluyor.
Kazılarda Kırım menşeli bir kandil ile Bizans dönemine ait çanak çömlek parçaları bulundu. Bu buluntular Trabzon’un ticari geçmişinin Milat öncesi dönemlere uzandığını kanıtladı. Rıhtım duvarında biri kemerli iki kapı izi belirlendi; kapıların malzeme ve yük taşımacılığında kullanıldığı değerlendiriliyor. Duvara dik konumdaki kalıntıların dükkan veya depo amaçlı olduğu düşünülüyor.
Arkeolog Vedat Keleş ve Koruma Uzmanı Yaşar Selçuk Şener’in yönetimindeki çalışmalarda, yapının dünyada bilinen üç dere limanından biri olduğu ortaya çıktı. Bu keşif, antik Trabzon’da yalnızca deniz değil, dere üzerinden de yoğun ticari faaliyet yürütüldüğünü gösterdi.
İnşaat Mühendisi Beyza Nur Yılmaz, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Bu liman Kadınlar pazarı inşaatında kazı yapılırken ortaya çıkıyor. Bu liman ortaya çıkınca proje revizeye uğruyor. Limanın ortaya çıkartılması için başlanan kaza çalışmalarında dünyada üç tane bulunan bir limana rastlıyorlar. Yapılan çalışmada buranın bir dere limanı olduğu belirleniyor. Bu limanın serüveninin tarihi M.Ö. birinci yüzyılla M.S. birinci yüzyıl arasında başlıyor. Burası dört tane uygarlık görüyor.
Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi. Kimsenin bu duvarın ve limandan haberi yoktu. 2024 yılında burada restorasyon çalışması başladı. Normalde kazıları bu kadar genişletmeyecektik fakat lokal kazılar sonucunda baktık ki duvar aşağıya doğru devam ediyor. Ön kotu da aşağıda olduğu için danışman hocalarımız Yaşar Selçuk Şener ve Vedat Keleş önderliğinde bu kazıların ilerletilmesine karar verildi.
Bu çalışma hem duvarın topraktan su alıp hasar görmesine engelledi hem de aşağıda bu duvara dik yeni duvarların varlığının keşfedilmesine vesile oldu. Kazılar esnasında birçok buluntuya da rastladık. Müze denetiminde buluntular incelemeye alındı."
Yılmaz restorasyon sürecini şöyle anlattı: "Zemini bulana kadar iniyoruz. Tabii ki duvar dönemsel olarak bir çok tahribata uğramış. Çimento bu tarz duvarlara zarar veriyor. Çimentolu olan imalatları kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra güçlendirme yapıyoruz. Dış örgüsünden sonra derzlerini yapıyoruz.
Bu işlemlerden sonra duvarın ince hortumlarla boşalan iç kısımlarına hidrolik kireç esaslı enjeksiyon imalatı yapıyoruz. Böylece duvarın içindeki bütün boşluklar doluyor ve duvar kendini daha çok tutuyor ve sağlamlaşıyor. Bu imalat akabinde de kurulla birlikte capping yapmaya karar verdik. Capping duvarın en son aşaması üst kısmına yağmur suyu, toz, kir girmesin ve içindeki yaptığınız imalatları bozmasın diye üstüne bir kapama yapıyoruz. Bu işlem duvarı geleceğe taşıyor."
Buluntulara değinen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkeolojik kazılarda ön tarafta bir kandil bulduk. O kandil Kırım yapımı olarak geçiyor. Bu da Kırımla olan ticareti belgeliyor. Trabzon'un ticaretinin Milat'tan önceye dayandığını elimizdeki buluntularla görmüş oluyoruz. Bizans yapımı çanak, çömlekler bulunuyor.
Duvar 2 metre kalınlığında. Uzunluğu 135 metre. Duvarda sökümleri ve temizlikleri yaptıktan sonra içine güçlendirmeler yapıyoruz. Duvarda kilit şeklide örümler yapıyoruz ki hem eski hem yeni duvar birbirini tutsun.
Enjeksiyon yöntemiyle duvar kompakt bir hale gelmiş oluyor. Çalışmaların ilk zamanlarında kemerli dar bir kapı görünüyordu. Kazılar devam ettikçe iki tane kapı olduğunu düşündüğümüz yapılar olduğunu gördük. Biri kemerli, diğeri ise daha eski döneme dayanan izleri olan bir açıklık .
Zamanla kullanımları değiştiği için içleri örülmüş ve kapatılmış. Malzeme alışverişi için kullanılan büyük kapılar olduğunu düşünüyoruz. Duvar her dönem nasıl kullanılmak isteniyorsa ona göre şekillendirilmiş.
Kazılarda en alt seviyelerde duvara dik yapılar bulduk. Aslında duvara dik duvarlar bulduk. O duvarların da dükkan veya depolama alanları olduğunu düşünüyoruz. Sonradan onları da yıkmışlar. Sadece kalıntıları var."