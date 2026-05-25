Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan 16 mahalle yolu, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yeniden hizmete açıldı. Bölgede meydana gelen sel, heyelan ve su baskınlarına karşı kapsamlı çalışma yürütüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, TİSKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte AFAD, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ve DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı toplam 106 personelin görev yaptığı bildirildi. Çalışmalarda 20 araç ve 40 iş makinesi kullanıldığı ifade edildi.

Metrekareye 53 kilogram yağışın düştüğü belirtilen açıklamada, Araklı ve Sürmene’de yaşanan sel ve heyelanlara karşı kurumlar arasında koordineli bir çalışma yürütüldüğü vurgulandı. Ekiplerin özellikle riskli bölgelerde ve ara yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, yoğun yağış sonrası oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla müdahale çalışmalarının hızla başlatıldığı ifade edildi. Koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sayesinde kapanan mahalle yollarının yeniden ulaşıma açıldığı aktarıldı.