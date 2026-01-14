Trabzon'un Asılı Cenneti Sümela Manastırı 2025'te yarım milyonu aştı: Vadideki gizli tapınak

Restorasyon sonrası ziyaretçi sayısı hızla artmış olup, 2025 yılında rekor kırarak 514 bin 596 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 16 artış gösterir ve açıldığı günden beri en yüksek seviyedir.