Anasayfa Kültür Sanat Trabzon'un Asılı Cenneti Sümela Manastırı 2025'te yarım milyonu aştı: Vadideki gizli tapınak

Trabzon'un Asılı Cenneti Sümela Manastırı 2025'te yarım milyonu aştı: Vadideki gizli tapınak

Trabzon'un sarp kayalıklarında asılı duran UNESCO Geçici Listesi'ndeki Sümela Manastırı, 2025'te 514 bin 596 ziyaretçiyle rekor kırdı. Restorasyon sonrası katlanan ilgi, doğa-tarih harmanıyla Trabzon'un gözdesi olmaya devam ediyor. Kalıcı liste umudu büyüyor.

Trabzon Maçka'daki Altındere Vadisi'nde, Karadağ'ın 300 metre yüksekliğindeki kayalarına oyulmuş tarihi manastır, 12 ay boyunca doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sümela, kültür ve doğa turizmi meraklılarının Trabzon programında daima ilk sırayı alıyor.

Ziyaretçiler Altındere Vadisi'ne minibüsle ulaşabildiği gibi, orman içindeki patika yolda yürüyerek de mevsime özgü muhteşem manzaraların keyfini çıkarıyor.

Sümela Manastırı, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve foto safari gibi alternatif deneyimlerle de öne çıkıyor.

Manastır bünyesindeki “Azize Varvara” olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi, bölgenin tarih ve kültür turizmine özel bir zenginlik katıyor.

Alternatif turizm olanaklarıyla dikkat çeken Sümela Manastırı, 2025 yılında 514 bin 596 ziyaretçiyi ağırladı.

"ZİYARETÇİ SAYISI HER YIL KATLANARAK ARTTI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Sümela Manastırı'nın Türkiye'nin en değerli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti.

Manastırın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Sümela Manastırı, geçmiş yıllarda kapsamlı restorasyon süreci yaşadı ve restorasyonun bitmesiyle yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Ziyaretçi sayısı her yıl katlanarak arttı." dedi.

Erdoğan, geçen yıl 514 bin 596 ziyaretçiyle rekor kırıldığını belirterek, "Sümela Manastırı, ziyarete açıldığı günden itibaren en büyük rakam. Önceki yıla göre baktığımızda da yüzde 16'lık artış söz konusu." diye konuştu.

Rakamların oldukça memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın kalıcı listeye girmesi için çalışmalara başlıyoruz. Burada Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz uhdesinde bir süreci başlatacağız. Manastırın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer aldıktan sonra ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklemekteyiz."

SÜMELA MANASTIRI

Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nde Karadağ'ın sarp kayalıklarına 300 metre yükseklikte oyulmuş, Bizans döneminden kalma tarihi bir Yunan Ortodoks manastırıdır.

Halk arasında "Meryem Ana Manastırı" olarak da bilinir. 4. yüzyılda temelleri atıldığı düşünülen yapı, Trabzon İmparatorluğu döneminde önem kazanmış, Osmanlı döneminde de korunmuştur.

1923 nüfus mübadelesinden sonra boşaltılmış, günümüzde müze olarak ziyaretçilere açıktır.Manastır kompleksi; kaya kilisesi, fresklerle süslü şapel, keşiş hücreleri, kütüphane, mutfak, misafirhane ve kutsal ayazmadan oluşur.

İç ve dış duvarlardaki freskler, özellikle "Cennet ve Cehennem" temalı olanlar büyük ilgi çeker. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alır ve kalıcı listeye alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Restorasyon sonrası ziyaretçi sayısı hızla artmış olup, 2025 yılında rekor kırarak 514 bin 596 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 16 artış gösterir ve açıldığı günden beri en yüksek seviyedir.

Doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, foto safari gibi aktivitelerle birleşen eşsiz konumu, yıl boyu kültür ve doğa turizmi severleri çekiyor.

Ziyaretçiler minibüsle veya orman patikasında yürüyerek ulaşır, muhteşem vadi manzarasının keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA
