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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın adı Trabzon'da bir caddeye verilmeye hazırlanıyor. Yomra Belediyesi, Mısırlı futbolcunun yaşayacağı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Selvi Sokak'ın ismini değiştirmek için harekete geçti.

Salah'ın ikamet edeceği evde tadilat çalışmalarının devam ettiği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde Yomra'ya tamamen yerleşmesinin beklendiği belirtildi.

'MOHAMED SALAH CADDESİ' OLACAK

Yomra Belediyesi, Salah'ın yaşayacağı evin bulunduğu Selvi Sokak'ın adının "Mohamed Salah Caddesi" olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı. İsim değişikliğinin belediye meclisinden çıkacak kararın ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Salah'ın Trabzonspor'a transfer sürecinde sosyal medya hesabından "Salah'ın Yomra'da yaşamasını istiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

YOMRA'NIN TARİHİNDE KALICI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Salah'ın ilçede yaşayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Bıyık, Mısırlı yıldızın transferinin Türk futbolu açısından önemine dikkat çekti.

Bıyık, "Salah, yalnızca Trabzonspor tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en önemli transferlerinden biridir. Dünya futbolunun böylesine önemli bir yıldızının Yomra'da yaşayacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salah'ın ismini yaşatmak istediklerini belirten Bıyık, "Bu nedenle Salah'ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra'nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz." dedi.

Selvi Sokak'ın "Mohamed Salah Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin belediye meclisi kararının bu hafta alınması ve ardından isim değişikliği sürecinin tamamlanması planlanıyor.