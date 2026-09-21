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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla gündemdeki yerini korurken İngiltere'de sonuçlanan bir dava nedeniyle ceza aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Salah'a ait Rolls-Royce marka otomobil, 27 Mart 2026 tarihinde İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki Wilmslow'da hız kamerasına yakalandı.

Hız sınırının 30 mil (48 km/s) olduğu yolda aracın 36 mil (58 km/s) hızla ilerlediği tespit edildi.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİNİ BİLDİRMEDİ

Olayın ardından Cheshire Polisi, Salah'tan otomobili kullanan kişinin kimliğini bildirmesini istedi.

Ancak Mısırlı futbolcunun gönderilen bildirime yanıt vermediği ve aracın direksiyonunda bulunan kişinin kim olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Bu nedenle dava, hız ihlalinin yanı sıra sürücünün kimliğinin yetkililere bildirilmemesi üzerinden mahkemeye taşındı.

6 AY ARAÇ KULLANMA YASAĞI

Warrington Birleşik Ağır Ceza ve Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Salah'ın sürücünün kimliğini bildirmediğine hükmedildi.

Mahkeme, Trabzonspor'un yıldız futbolcusuna 6 ay süreyle araç kullanma yasağı getirdi. Salah'ın ayrıca toplam 1.044 sterlin ödeme yapmasına karar verildi.

TRABZONSPOR'DA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Saha içinde ise Salah, Trabzonspor kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla çıktığı 8 resmi karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Son olarak Galatasaray'ın 4-0 mağlup edildiği derbide 3 gol ve 1 asistle oynayan Salah, karşılaşmanın öne çıkan ismi olmuştu.