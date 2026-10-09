Trabzonspor'un genç futbolcusu Aral Şimşir, Trabzonspor Dergisi'nin 243. sayısına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübü tercih etmesinin nedenlerini anlatan Şimşir, transfer sürecinde kendisine gösterilen uzun süreli ilginin belirleyici olduğunu ifade etti.
Trabzonspor'un yeni yıldızından transfer itirafı: 5 yıllık ısrar kararını değiştirdi
Trabzonspor'un genç yıldızı Aral Şimşir, bordo-mavili kulübe transfer sürecini, Süper Lig hakkındaki düşüncelerini ve kariyer hedeflerini anlattı. Trabzonspor'un kendisiyle yıllardır ilgilendiğini belirten milli futbolcu, Papara Park'ın atmosferine de hayran kaldığını söyledi.Furkan Çelik
FUTBOLA MAHALLEDE BAŞLADI
Futbola 9-10 yaşlarında başladığını belirten Aral Şimşir, ilk dönemlerde babasının derslerine odaklanmasını istediğini ancak zamanla en büyük destekçilerinden biri haline geldiğini anlattı.
Mahallede ve okul bahçesinde futbol oynarken bir arkadaşının babası tarafından keşfedildiğini aktaran genç oyuncu, futbol hayatının bu davetle başladığını söyledi.
'TRABZONSPOR'U SEÇMEK BENİM İÇİN HİÇ ZOR OLMADI'
Trabzonspor'a transfer sürecinde karar vermekte zorlanmadığını belirten Şimşir, kulübün kendisine yıllardır gösterdiği ilgiyi şu sözlerle anlattı:
"Trabzonspor'un tarihi ve büyüklüğü benim için çok etkileyiciydi. Bunun yanında 4-5 yıldır benimle iletişim kurmaları, her transfer döneminde ilgilenmeleri ve beni ne kadar çok istediklerini hissettirmeleri karar vermemi kolaylaştırdı. Bu nedenle Trabzonspor'u tercih etmek benim için hiç zor olmadı"
'YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMEYİ BEKLEMİYORDUM'
Danimarka'da 2025-2026 sezonunun futbolcusu seçilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Şimşir, kariyerindeki dönüm noktasını da açıkladı:
"2025-2026 sezonunda Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmek benim için gerçekten çok keyifli bir duyguydu. Daha önce ciddi sakatlıklar yaşamıştım ve düzenli forma giyemiyordum. Bu nedenle öncelikli hedefim sakatlanmadan bir sezonu tamamlamaktı. Sakatlığım tamamen düzelmişti ve iyi oynuyordum ancak yılın futbolcusu seçilmeyi açıkçası beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Geriye dönüp baktığımda hem çok mutlu olduğum hem de beni motive eden bir başarıydı.
"Trabzonspor U19 Takımı'na karşı oynadığım iki maçın benim için çok özel bir yeri var. O karşılaşmaların ardından Tolunay Kafkas Hoca beni Ümit Milli Takım için aradı. O performansımın ardından ilk kez ay-yıldızlı formayı giydim. Sonrasında da o süreç beni Trabzonspor'la buluşturdu. Bu nedenle o iki maçın hayatımda bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim"
'SAHADA KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEM'
Oyun tarzını ve sahadaki hedeflerini değerlendiren genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Dripling yapmayı, asist üretmeyi, gol atmayı ve pozisyon yaratmayı seven bir futbolcuyum. Sahada oldukça rahatım ve çok fazla şeyi kafama takmam. Kazanmaktan ve takımıma katkı sağlamaktan başka bir şey düşünmem. Maça çıktığımda ya da antrenman yaptığımda benim için en önemlisi kazanmak ve yaptığım işten keyif almak. Sahada ne kadar keyif aldığımı dışarıdan izleyenler de görüyordur"
'TÜRKİYE LİGİ ÇOK DAHA ZOR'
Danimarka, Norveç ve Türkiye liglerini karşılaştıran Şimşir, Süper Lig'in zorluk seviyesine dikkat çekti:
"Danimarka ve Norveç ligleri aslında birbirine pek benzemiyor. Danimarka Ligi çok disiplinli, savunma bilinci yüksek ve geçiş hücumlarına kolay kolay izin vermeyen zor bir lig. Norveç Ligi de benzer özellikler taşıyor ancak Danimarka seviyesinde değil. Türkiye Ligi ile kıyasladığımda ise Türkiye'nin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Hem tempo hem de kadrolardaki dünya yıldızları bakımından diğer iki ligden ayrılıyor"
'KEŞKE BÜTÜN MAÇLARI BU STATTA OYNAYABİLSEK'
Trabzonspor taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten milli futbolcu, Papara Park'ta oynamanın kendisini motive ettiğini söyledi:
"Bunu sadece Trabzonspor'da oynadığım için söylemiyorum. Hayatımda daha önce böyle bir atmosfer ne gördüm ne de hissettim. Danimarka'da 10-12 bin kişinin önünde oynarken burada 40 bin kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Bu atmosfer beni inanılmaz motive ediyor. Keşke bütün maçları bu statta oynayabilsek."
'DJU'NUN VARLIĞI ADAPTASYONUMU KOLAYLAŞTIRDI'
Takım arkadaşı Franculino'nun Trabzonspor'a transferinin kendisi açısından önemli olduğunu belirten Şimşir, şunları söyledi:
"Franculino hem çok iyi bir insan hem de harika bir futbolcu. Trabzonspor'a transfer olması beni çok mutlu etti. Benim için yeni bir ortam ve yeni bir atmosfer vardı. Onun burada olması adaptasyonumu daha da kolaylaştırdı. İnşallah Trabzonspor'da da birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
'SAHADA BÜTÜN DERTLERİMDEN UZAKLAŞIYORUM'
Futbol dışındaki yaşamına da değinen Aral Şimşir, sahaya çıktığında yaşadığı duyguları şöyle anlattı:
"Futbol dışında genellikle oyun oynarım veya film izlerim. Özel bir hobim yok. Saha dışında biraz daha sakinimdir. Sahaya çıktığımda ise kafamdaki bütün problemler ve düşünceler bir anda kayboluyor. Maç ya da antrenman bittiğinde hayatın gerçekleri yeniden karşıma çıkıyor. Sahada olmak beni bütün dertlerden uzaklaştırıyor"