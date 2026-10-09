Trabzonspor'un yeni yıldızından transfer itirafı: 5 yıllık ısrar kararını değiştirdi

'YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMEYİ BEKLEMİYORDUM'

Danimarka'da 2025-2026 sezonunun futbolcusu seçilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Şimşir, kariyerindeki dönüm noktasını da açıkladı:

"2025-2026 sezonunda Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmek benim için gerçekten çok keyifli bir duyguydu. Daha önce ciddi sakatlıklar yaşamıştım ve düzenli forma giyemiyordum. Bu nedenle öncelikli hedefim sakatlanmadan bir sezonu tamamlamaktı. Sakatlığım tamamen düzelmişti ve iyi oynuyordum ancak yılın futbolcusu seçilmeyi açıkçası beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Geriye dönüp baktığımda hem çok mutlu olduğum hem de beni motive eden bir başarıydı.