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Trabzonspor'un Standard Liege'den transfer ettiği 18 yaşındaki forvet Rene Mitongo, Avusturya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kamp yapılan otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

'TRABZONSPOR'DA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Mitongo, Trabzonspor'un genç futbolcuların gelişimi için önemli bir kulüp olduğunu belirterek "Kendimi geliştirmek için buradayım. Daha önce burada oynayıp kendini geliştirerek Avrupa'nın büyük takımlarına giden Felipe ve Oulai gibi ben de takımıma katkı sağlamak ve sonrasında Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynamak istiyorum." diye konuştu.

'ONUACHU İLE BENZER PROFİLDEYİZ'

Onuachu ile benzer profilde olduğuna dikkat çeken genç futbolcu, "Paul Onuachu'dan çok şey öğreneceğimi söyleyebilirim. Benzer profilde hücum oyuncularıyız. Takım için mücadele eden, savaşan oyuncularız. Kendisinden öğreneceğim çok şey olacak." ifadelerini kullandı.

CAVANDA DETAYINI AÇIKLADI

Rene Mitongo, Trabzonspor'a transfer olmadan önce bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Luis Pedro Cavanda ile görüştüğünü de açıkladı.

18 yaşındaki forvet, "Kendisi bana Trabzonspor ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Tanıdığım tek isim oydu ve kulüple ilgili çok güzel şeyler anlattı." diyerek Cavanda'nın transferinde etkili olduğunu vurguladı.