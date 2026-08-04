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Trabzonspor'un uzun süredir yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştığı Mohamed Salah'ın yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Mısırlı futbolcu için bordo-mavili camiada büyük heyecan yaşanıyor.

MYKONOS'TAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELECEK

Edinilen bilgilere göre Mohamed Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel uçağıyla tatilini sürdürdüğü Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan İstanbul'a hareket edecek. Yıldız futbolcunun saat 12.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

İLK DURAK SAĞLIK KONTROLÜ

İstanbul'da bordo-mavili taraftarların karşılaması beklenen Mohamed Salah, ilk olarak sağlık kontrollerinden geçecek.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Mısırlı yıldızın, Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte başkanlık ofisinde resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

AKŞAM TRABZON'A GEÇECEK

İmza işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mohamed Salah'ın saat 19.00'da Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a hareket etmesi bekleniyor.

Bordo mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı'nda dünya yıldızını büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

PAPARA PARK'TA GÖRKEMLİ TÖREN

Trabzonspor yönetimi ayrıca Mohamed Salah için görkemli bir imza töreni hazırlayacak. Papara Park'ta düzenlenmesi planlanan imza töreninde Mısırlı yıldız taraftarın huzuruna çıkacak.