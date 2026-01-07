Trabzonspor ara transfer döneminde ilk hamlesini savunma hattına gerçekleştirdi.

Bordo mavili yönetim, izleme ekibinin tavsiyesi ve Fatih Tekke'nin onayıyla Chibuike Nwaiwu için uzun süredir Avusturya ekibi Wolfsberger ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Nijeryalı stoper, gece geç saatlerde sağlık kontrollerinden geçip Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

'TRABZONSPOR BÜYÜK BİR TAKIM, BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına ilk açıklamalarını "Trabzonspor büyük bir takım. Muhteşem taraftarı var. Burada olduğum için mutluyum." şeklinde yapan 22 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.