Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, Ernest Muçi, Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovskyi’nin ardından Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo’yu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul’a getirdi.

Trabzonspor Samet Akaydin dahil 3 yerli oyuncuyla transferde anlaştıTrabzonspor Samet Akaydin dahil 3 yerli oyuncuyla transferde anlaştıSpor

Saat 23.30 sıralarında İstanbul’a gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek 5 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Saviolo, geçtiğimiz sezon Guimaraes formasıyla 36 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.