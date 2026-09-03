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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor, yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadrosunu Franculino Dju ile güçlendirdi. Midtjylland forması giyen genç futbolcuyu taşıyan özel uçak Trabzon Havalimanı’na indi.

Bordo-mavili kulüp, Dju’nun gelişinden önce yaptığı açıklamada, özel uçağın saat 16.15’te Trabzon Havalimanı’nda olacağını duyurarak taraftarları yeni transferi karşılamaya davet etmişti.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Trabzonspor, transferin mali şartlarını daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.

Yapılan anlaşmaya göre Midtjylland’a sözleşme fesih bedeli olarak 17 milyon Euro, 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde ödenecek. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı bonuslar da bulunuyor.

Franculino Dju’nun başka bir kulübe transfer edilmesi halinde, Trabzonspor’un Midtjylland’a ödediği veya ödeyeceği bedeller düşüldükten sonra kalan transfer gelirinin yüzde 15’i Danimarka ekibine verilecek.

DJU İLE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Bordo-mavililer, Franculino Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Futbolcuya her sezon için 2 milyon 125 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor’un opsiyon hakkını kullanması halinde Dju, 2030-2031 sezonunda 2 milyon 406 bin 250 Euro garanti ücret kazanacak.

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7’si oranında ödeme yapılacak.