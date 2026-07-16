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Kaynak: İHA

Trabzonspor'un İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı milli stoper Cenk Özkaçar, eşiyle birlikte Trabzon'a geldi.

25 yaşındaki savunmacı, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarların tezahüratları eşliğinde karşılanırken, ilk açıklamalarında hem transfer sürecini hem de yeni sezon hedeflerini anlattı.

'TRABZONSPOR'A LAYIK OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Bordo-mavili formayı giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Cenk Özkaçar, Trabzonspor'un kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Milli futbolcu, "Böylesine bir şehrin ve böylesine bir futbol kültürünün parçası olmak benim için gurur verici. İnşallah bu şehre ve bu camiaya layık olduğumu sahada gösterebilirim." dedi.

'HEDEFİM YENİDEN MİLLİ TAKIM'

Transfer sürecinin kısa sürede sonuçlandığını belirten 25 yaşındaki stoper, Trabzonspor'da göstereceği performansla yeniden A Milli Takım formasını giymek istediğini ifade etti.

Özkaçar, "Transfer gelişmesi çok hızlı oldu ve şu an buradayım. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performans sergilerim. Buradaki kulüp performansımı yeniden milli takıma taşımak istiyorum. Takım içinde güzel bir rekabet ortamı var. Bunun bana olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Takımdaki birçok oyuncuyu yakından takip ettiğini söyleyen milli savunmacı, Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.

'EŞİM TRABZON'A HAYRAN KALDI'

Trabzon'u daha önce ziyaret ettiğini belirten Cenk Özkaçar, "Yaklaşık 7-8 ay önce eşimle Trabzon'a gelmiştim. Şehri çok seviyorum. Eşim de Trabzon'a hayran kaldı. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyoruz. 18 yaşında Avrupa'ya gittim ve önemli tecrübeler kazandım. Bunları Trabzonspor'a yansıtmak istiyorum." dedi.

'FATİH TEKKE'NİN SİSTEMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışına en iyi şekilde uyum sağlamayı hedeflediğini belirten Cenk Özkaçar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Takımımızda çok iyi oyuncular var. İnşallah hocamızın istediği oyun planını sahaya en iyi şekilde yansıtır ve hep birlikte Trabzonspor'a başarılı bir sezon yaşatırız."