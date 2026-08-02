Trabzonspor'un Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından yemi transfer Cenk Özkacar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli savunmacı, kampı sakatlıksız tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Milli oyuncu, "Bugün normalin dışında bir sıcaklık vardı ama hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Kampı hayırlısıyla sakatlıksız, kazasız bitirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR'

Takıma adaptasyon sürecinin beklediğinden çok daha kolay geçtiğini belirten Cenk Özkacar, "Adapte olma problemi yaşamadım. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Çok mutluyum, çok uzun süredir buradaymışım gibi hissiyat var." ifadelerini kullandı.

'GERÇEK ANLAMDA TAKIM OLDUK'

Avusturya kampının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Cenk Özkacar, "Yoğun bir kamp geçti. Daha önce Avrupa'da ağır kamplara maruz kaldım ama burada da çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yoğunluğun ötesinde gerçek anlamda takım olmamıza katkısı olan bir kamp geçirdik. Yoğun, güzel ve eğlenceli bir kamp oldu." diye konuştu.