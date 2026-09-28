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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovskyi ameliyat oldu. Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine cerrahi müdahale kararı alındığı belirtildi.

BELÇİKA'DA AMELİYAT EDİLDİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Malinovskyi'nin Belçika'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Beşir'in açıklaması şu şekilde:

“Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi’nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika’da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır.”

MALINOVSKYI SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Trabzonspor tarafından Malinovskyi'nin sahalara dönüş süresine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmasa da tecrübeli orta saha oyuncusunun yaklaşık 1,5-2 ay sonra yeniden formasına kavuşması bekleniyor.