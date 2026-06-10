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Uzun süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde anılmasına rağmen Başkan Ertuğrul Doğan'ın katıldığı bir canlı yayında gelen soru üzerine 'İzleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu değil.' diyerek hakkında çıkan iddiaları yalanladığı Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için Ligue 1 ekibi Lille devreye girdi.

DANİMARKA'DA SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Danimarka Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 8 gol, 13 asistle oynayarak toplam 21 gole katkı sağlayan ve bu performansıyla da sezonun oyuncusu seçilen Aral Şimşir toplamda ise 54 maçta 12 gol atıp 21 asist yapmıştı.

İLK A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kariyer sezonunu geçiren Aral Şimşir Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım'a seçilmiş ve ilk kez ay yıldızlı formayı terletmişti.

LILLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille Midtjylland ile Aral Şimşir'in transferi konusunda görüşmelere başladı. Fransız kulübünün bu akşam oyuncunun da temsilcisiyle masaya oturacağı bilgisi aktarıldı.

FRANSIZ EKİBİNİN YENİ GÖZDESİ ARAL ŞİMŞİR OLABİLİR

Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giyip lig şampiyonluğu yaşadığı Lille son olarak da Berka Özer'i kadrosuna katmıştı. Son dönemde Türk oyuncularla özel bir bağ kuran Fransız ekibinin yeni gözdesi Aral Şimşir olabilir.