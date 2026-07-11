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Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare için girişimlerde bulundu.

TEKLİF YAPILDI

İddiaya göre bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor Tolu Arokodare için resmi teklifini iletti.

OYUNCUDAN OLUMSUZ YANIT

Transfer sürecinde ise Trabzonspor’un istediği gelişme yaşanmadı. Habere göre Arokodare, bu aşamada bordo-mavili ekibe transfer olmaya sıcak bakmıyor.

ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Trabzonspor yönetiminin, oyuncunun kararını yakından takip ederken bir yandan da forvet transferi için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.