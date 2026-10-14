UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.

Tammelan Pallokentta Stadyumu'nda yarın TSİ 19:45'te oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan KuPS Kuopio Teknik Direktörü Miika Nuutinen, Mohamed Salah tehlikesine dikkat çekti.

'SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ'

"Yarınki maçın kırıcı bir maç olacağına inanıyorum. Savunma yapmayacağız." diyen Miika Nuutinen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boş alanı çok iyi kullanan, çok hızlı, tempoyla futbol oynayan bir ekip. Yarın bir şekilde onları durdurmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Fakat kendilerinin kalitesi ortada. Birçok dünya çapında oyuncuları var. O yüzden yapacak tek şeyimiz var. O da yarın oyuna biraz daha odaklanıp elimizden gelen en iyi sonucu almak.”

'SALAH'I DURDURABİLMEK İÇİN YÖNTEMLERİM VAR'

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a karşı nasıl bir önlem alacaklarının sorulması üzerine Nuutinen, "Bu soruyu zaten bekliyordum. Salah, çok kuvvetli bir oyuncu. Elbette bizim de bir planımız var. Onu durdurabilmek, diğer oyuncuları rahatlatabilmek açısından, maçın da rahat bir şekilde gidebilmesi için ona uygun bazı yöntemlerim var. Onu durdurabilmek için uygun oyuncular ayarlayacağız." ifadelerini kullandı.