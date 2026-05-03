Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da, maç sonrası açıklamalarda bulunan Chibuike Nwaiwu mücadeleyi değerlendirdi.

NWAIWU: 'ZOR BİR MAÇ OLDU'

Karşılaşmanın beklentilerinin altında geçtiğini belirten Nwaiwu, “Buraya gelip bize sevgisini ve desteğini sonuna kadar gösteren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar için bu maçı kazanmak istemiştik. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bizim adımıza zor bir maç oldu. Bugün aldığımız bir puan gösterdiğimiz mücadeleden sonra önemli diye düşünüyorum” dedi.

'SAVIC VE BATAGOV ÇOK İYİ OYUNCULAR'

Takımdaki eksiklere de değinen bordo-mavili oyuncu, “Futbolda kimse sakatlanmak istemez ama sakatlık futbolun bir parçası. Savic, Batagov çok iyi oyuncular. Onların eksikliği durumunda profesyoneller olarak elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MESAJI

Haftaya oynanacak Beşiktaş derbisine de değinen Nwaiwu, “Beşiktaş maçı elbette zor bir maç olacak. Her maçta olduğu gibi 3 puanla ayrılabilmek adına en iyimizi vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÖZEL PARANTEZ

Trabzonspor taraftarına da ayrı bir parantez açan Nwaiwu, “Geldiğim ilk andan itibaren hep sevgi ve destek gördüm. Hep evimdeymişim gibi, ailemin yanındaymışım gibi hissettirdiler. Ben de bu karşılığı vermeye çalışıyorum” dedi.

Son olarak Süper Lig'in seviyesinden övgüyle bahseden Nwaiwu, "Ligde çok harika oyuncular var. Avrupa’nın sayılı liglerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddetli ve yoğunluklu maçlar oynanıyor" ifadelerini kullandı.