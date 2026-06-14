Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer edilen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi.

TRABZONSPOR'DA KISA SÜREDE POTANSİYELİNİ GÖSTERDİ

5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a katılan Nwaiwu, bordo mavili formayla 21 maça çıkıp 3 gol, 1 asistle oynamıştı.

FULHAM, BAYER LEVERKUSEN VE LAZIO PEŞİNDE

Savunmada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki oyuncu için İngiltere, Almanya ve İtalya'dan kulüpler ilgi gösteriyor.

Africa Foot'un haberine göre; Fulham, Bayer Leverkusen ve Lazio'nun Nwaiwu'yu yakın takibe aldığı bildiriliyor.

9 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Hatta Lazio'dan yaklaşık 9 milyon Euro'luk teklif geldiği ve bunun Trabzonspor tarafından reddedildiği de belirtiliyor.

REKOR SATIŞ HEDEFLENİYOR

Trabzonspor'un 30-35 milyon Euro seviyelerinde bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ancak önceliğinin Nwaiwu'yu yeni sezonda takımda tutmak olduğu da aktarılan bilgiler arasında.