Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Açıklanan verilere göre bordo-mavili kulübün net borcu 4 milyar 79 milyon TL olarak duyuruldu.

NET BORÇ HESABI DETAYLANDIRILDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,4 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek 1,1 milyar TL ve ilişkili taraf işlemleri netlendiğinde, şirketimizin net borcu 4 milyar 79 milyon TL olarak görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.