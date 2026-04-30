Trabzonspor, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Açıklanan veriler kulübün güncel borç durumunu ortaya koydu.

NET BORÇ 5 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamaya göre, 28 Şubat 2026 itibarıyla net borç 5 milyar 27 milyon TL olarak hesaplandı.

Açıklamada borç hesaplamasına ilişkin detaylara da yer verildi.

Kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar düşülürken, enflasyon muhasebesi kaynaklı nakit çıkışı gerektirmeyen 2,4 milyar TL de hesaplamadan çıkarıldı.