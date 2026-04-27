Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'un Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasıyla birlikte lider Galatasaray haftaya Samsunspor'u yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından Trabzon'da maç sonu verdiği röportajdaki sözlerini paylaşarak şampiyonluk mesajı verdi.

Trabzonspor'a deplasmanda yenildikleri maç sonrası Yunus Akgün taraftara şu sözlerle seslenmişti:

"Bugün istediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Maç hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum ama taraftarlarımıza şunu söyleyeceğim; hiç merak etmesinler, bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. Bu takım çok güçlü bir takım 26. şampiyonluğuna yürüyor. Üst üste 4. şampiyonluğuna yürüyor."