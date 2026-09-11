Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Ruslan Malinovski, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli ve Arseniy Batagov kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 eksik - Resim : 2

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım

Savunma: Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi

Hücum: Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu, Ali Habeşoğlu, Franculino Dju