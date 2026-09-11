Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Ruslan Malinovski, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli ve Arseniy Batagov kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım
Savunma: Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi
Hücum: Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu, Ali Habeşoğlu, Franculino Dju