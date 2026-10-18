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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Hearts, Avrupa karşılaşması öncesindeki son lig maçında Celtic karşısında farklı bir mağlubiyet aldı.

İskoçya Premier Ligi'nin 9. haftasında Celtic deplasmanına çıkan Hearts, sahadan 7-1 yenik ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi karşısında kalesinde 7 gol gören Hearts, ligde 16 puanda kaldı.

CELTIC HEARTS KARŞISINDA GOL OLDU YAĞDI

Ev sahibi ekip Celtic'te galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kieran Tierney, 10 ve 83. dakikalarda Benjamin Nygren, 36 ve 38. dakikalarda Callum Osmand, 45+1'de Jamie McCart (k.k.) ve 50'inci dakikada ise Camilo Duran attı. Hearts'ın tek golü ise 41. dakikada Laurent Mendy'den geldi.

CELTIC LİDERLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Hearts karşısında farklı galibiyet elde eden Celtic, İskoçya Premier Ligi'nde 9 maç sonunda 24 puana ulaştı.

Rangers'ın puan kaybettiği haftada avantajını artıran Celtic, liderliğini sürdürdü. Hearts ise 9 karşılaşmada topladığı 16 puanla üçüncü sırada kaldı.

TRABZONSPOR 22 EKİM'DE HEARTS'I AĞIRLAYACAK

Trabzonspor, Celtic deplasmanında ağır bir mağlubiyet yaşayan Hearts'ı konuk edecek. ş

Bordo-mavililer, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te İskoç temsilcisini sahasında konuk edecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamıştı.

Hearts ise ilk hafta Danimarka ekibi Nordsjaelland ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

Trabzonspor, ikinci haftada Hearts karşısında kazanarak Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.