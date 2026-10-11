Trabzonspor'dan sezon başında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a kiralanan Muhammed Cham, takımının Radnički 1923 ile oynadığı lig karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Trabzonspor'un kiralık yıldızından kötü haber: Maça devam edemedi - Resim : 1

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Avusturyalı futbolcu, karşılaşmanın henüz 23. dakikasında oyuna devam edemedi. Cham'ın yerine Osman Bukari mücadeleye dahil oldu.

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KIZILYILDIZ 3 GOLLE KAZANDI

Muhammed Cham'ın sakatlanarak oyundan çıktığı karşılaşmada Kızılyıldız, Radnički 1923'ü 3-0 mağlup etti.

Sırp ekibine galibiyeti getiren golleri Bamba Dieng, Stefan Gudelj ve Marko Arnautovic kaydetti.