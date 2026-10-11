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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor'dan sezon başında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a kiralanan Muhammed Cham, takımının Radnički 1923 ile oynadığı lig karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Avusturyalı futbolcu, karşılaşmanın henüz 23. dakikasında oyuna devam edemedi. Cham'ın yerine Osman Bukari mücadeleye dahil oldu.

KIZILYILDIZ 3 GOLLE KAZANDI

Muhammed Cham'ın sakatlanarak oyundan çıktığı karşılaşmada Kızılyıldız, Radnički 1923'ü 3-0 mağlup etti.

Sırp ekibine galibiyeti getiren golleri Bamba Dieng, Stefan Gudelj ve Marko Arnautovic kaydetti.