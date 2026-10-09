Milli ara ardından ilk sınavı için Samsun deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'un kafilesi bugün resmi sitelerden kamuoyuna açıklandı.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynan eşleşme, yarın saat saat 16:00'da başlayacak.
SAKATLIKTAN GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Tim Jabol-Folcarelli, kafileye dahil edildi. Thomas Reis'in doğru görmesi takdirde yarın sahalara dönüşünü yapabilir.
KAMP KADROSU
Samsun'a 23 oyuncu götüren Thomas Reis'in tam kadrosu:
Kaleciler: Onana, Ahmet Doğan, Erol Can
Defans: Savic, Nwaiwu, Cenk, Samet, Mustafa, Pina, Cabral
Orta saha: Fabinho, Tim Jabol, Melih, Ozan
Hücum: Metehan, Aral, Muçi, Cihan, Saviolo, Salah, Ali, Franculino, Onuachu