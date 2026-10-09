Milli ara ardından ilk sınavı için Samsun deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'un kafilesi bugün resmi sitelerden kamuoyuna açıklandı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynan eşleşme, yarın saat saat 16:00'da başlayacak.

SAKATLIKTAN GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Tim Jabol-Folcarelli, kafileye dahil edildi. Thomas Reis'in doğru görmesi takdirde yarın sahalara dönüşünü yapabilir.

Trabzonspor'un Karadeniz derbisi için kamp kadrosu açıklandı - Resim : 1

KAMP KADROSU

Samsun'a 23 oyuncu götüren Thomas Reis'in tam kadrosu:

Kaleciler: Onana, Ahmet Doğan, Erol Can

Defans: Savic, Nwaiwu, Cenk, Samet, Mustafa, Pina, Cabral

Orta saha: Fabinho, Tim Jabol, Melih, Ozan

Hücum: Metehan, Aral, Muçi, Cihan, Saviolo, Salah, Ali, Franculino, Onuachu

Trabzonspor'un Karadeniz derbisi için kamp kadrosu açıklandı - Resim : 2

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