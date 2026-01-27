Manchester United’dan Trabzonspor’a kiralanan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Temsilcilerinin Milano’da yaptığı görüşmelerde, Inter’e olası geri dönüş senaryosu masaya yatırıldı. Daily Mail’in haberine göre, taraflar bu olasılığı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Onana, eylül ayında Manchester United’daki birinci kaleci pozisyonunu Belçikalı Senne Lammens’in transferiyle kaybetmiş, sezonun geri kalanında ise Trabzonspor’a kiralanmıştı.

Bordo-mavili formayla 16 maça çıkan Onana, takımının Süper Lig’in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlamasında önemli rol oynadı. Trabzonspor, bu süreçte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından zirve yarışını sürdürdü.