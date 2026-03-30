Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Sezonda 27 haftada 60 puan toplayan bordo-mavililer, bir maçı eksik lider Galatasaray’ın 4 puan, Fenerbahçe’nin ise averajla önünde üçüncü sırada bulunuyor. Trabzonspor, “İstanbullu 3 rakibi” karşısında galibiyet serisini sürdürüp zirve iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 1 yıldır Fatih Tekke yönetiminde çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında aynı başarıyı gösteremedi.

Tekke döneminde bordo-mavililer, Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da birer olmak üzere 8 maçta galip gelemedi; 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY İLE BEŞİNCİ KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile beşinci randevusuna çıkacak. Lig maçlarında 2, kupa ve Süper Kupa’da 2 karşılaşmayı kaybeden bordo-mavililer, 4 resmi maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE’YE BU SEZON 2 MAÇTA YENİLDİ

Geçen sezon Fenerbahçe’ye deplasmanda 4-1 kaybeden Trabzonspor, Tekke ile ilk büyük sınavını veremedi. Beş gün içinde Galatasaray’a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-0 mağlup oldu.

Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’ye sahasında 1-0, Galatasaray’a deplasmanda 0-0 kaybeden bordo-mavililer, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a 4-1 yenildi.

Tekke yönetiminde “İstanbullu 3 rakip” karşısında 7 gol atan Trabzonspor, kalesinde 20 gol gördü.