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Trabzonspor'un Wolverhamptoj Wanderers'tan kadrosuna katmak istediği Nijeryalı santrfor Tolu Arokodare, tercihini Hollanda devi Ajax'tan yana kullandı.

AJAX SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ajax, Arokodare'nin zorunlu olmayan 22 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Kiralık süreci boyuncu oyuncunun tüm maaşının Ajax tarafından karşılanacağı aktarılırken kulübün Avrupa kupalarına katılmasına bağlı bonus maddesinin de anlaşma kapsamında yer aldığı kaydedildi.

PREMIER LİG'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 33 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Wolverhampton'ın Championship'e düşmesinin ardından takımdan ayrılmak isteyen Arokodare için Trabzonspor da kiralama girişiminde bulunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.