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Shakhtar Donetsk, Trabzonspor'un da ilgilendiği genç oyuncuyu renklerine bağladı.

ARDA TURAN'IN YENİ PRENSİ

Ukrayna Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonda da zirveyi hedefleyen Shakhtar Donetsk, kadrosunu önemli bir genç yetenekle güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki Ryan Roberto ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ukrayna temsilcisinin transfer için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.

TRABZONSPOR DA DEVREDEYDİ

Ryan Roberto'nun adı son haftalarda Trabzonspor'la da anılıyordu.

Bordo-mavili kulübün, genç oyuncunun transferi için Flamengo ile bir süredir görüşmeler yürüttüğü ve transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyordu.

FLAMENGO'NUN PARLAYAN YILDIZI

Brezilya futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Ryan Roberto, Flamengo'nun U20 takımında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Genç sol kanat oyuncusu bu sezon Flamengo'nun U20 Takımı'nda 18 maçta görev alırken 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan futbolcu, Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmeyi başarmıştı.

SHAKHTAR GENÇ YETENEK AVCILIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Yıllardır Brezilya pazarındaki başarılı transferleriyle bilinen Shakhtar Donetsk, Ryan Roberto hamlesiyle bu geleneğini sürdürdü.

Teknik direktör Arda Turan'ın da onay verdiği transferin, kulübün geleceğe yönelik yatırım planlarının önemli parçalarından biri olduğu ifade ediliyor.