Sol kanat pozisyonunda sezonun ilk yarısında Kazeem Olaigbe'den beklediği katkıyı alamayan Trabzonspor'da ara transfer döneminda Anthony Nwakaeme'nin kadroya geri dönmesi için gerekli yazışmalar yapıldı.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında kadroya eklenmeyen Nwakaeme'nin 2 Ocak'ta resmi olarak başlayacak ara transfer döneminde lisansının yeniden aktif edilmesi için gerekli tüm evraklar TFF'ye iletildi. Bordo Mavililer, Nwakaeme'yi yabancı kontenjanında sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edin Visca'ın yerine kaydetmeyi planlıyor.

Bir süredir takımla birlikte çalışan ve teknik heyetten geçer not alan Nwakaeme'nin 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında sahalara dönmeye hazırlandığı ifade ediliyor.