Champiyonship'in 28. haftasında dün Hull City'nin Preston'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın son dakikalarında yaşananlar gündeme damga vurdu.

LUNDSTRAM OSMAJIC İLE KAFA KAFAYA GELDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Preston forması giyen Karadağlı futbolcu Osmajic ile Lundstram arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Trabzonspor'un Hull City'e kiraladığı Lundstram İngiltere'de kafa yedi - Resim : 1

İkili kafa kafaya gelirken Osmajic yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

LUNDSTRAM'A BİR ANDA KAFA ATTI

Lundstram'a kafa atan 26 oyuncu hakem tarafından direkt olarak oyundan ihraç edildi. Öte yandan Lundstram ise hiç beklemediği anda yediği kafayla birlikte sersemleyerek yere düştü.

Tecrübeli oyuncu sonrasında kalkıp maçı tamamladı ancak o anlar Ada basınında geniş yankı uyandırdı.