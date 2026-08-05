UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Polonya ekibi Gornik Zabrze karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'u yakından ilgilendiren mücadelede gülen taraf ev sahibi Ferencvaros oldu.

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TEK GOL CORBU'DAN GELDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada kilidi 65. dakikada Marius Corbu açtı.

Genç futbolcunun kaydettiği gol, Ferencvaros'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Trabzonspor'un gözü bu maçtaydı: Ferençvaroş Gornik Zabrze’yi mağlup etti - Resim : 2

RÖVANŞ POLONYA'DA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta Gornik Zabrze'nin ev sahipliğinde oynanacak.

TURU GEÇEN TAKIM TRABZONSPOR'UN RAKİBİ OLACAK

Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmeyi kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor'un rakibi olacak.