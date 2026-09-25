Trabzonspor'un sezon başında Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Franculino Dju ligde çıktığı son maçta Galatasaray karşısında gösterdiği etkileyici performansı milli takıma da taşıdı.

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FRANCULINO DJU TANZANYA AĞLARINI HAVALANDIRDI

Afrika Uluslar Elemeleri L Grubu'nun ilk maçında Gine Bissau Tanzanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken Dju, 33. dakikada sahneye çıkarak maçın ilk golünü kaydetti.

Trabzonspor'un golcüsü Franculino Dju milli takımda yıldızlaştı - Resim : 2

TRABZONSPOR TEBRİK ETTİ

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuyu ülkesi adına attığı bu golden dolayı kutladı.

Bordo mavili kulübün mesajında, "Gine-Bissau’nun Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Tanzanya’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden futbolcumuz Franculino Dju’yu tebrik ederiz." denildi.