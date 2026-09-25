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Trabzonspor'un sezon başında Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Franculino Dju ligde çıktığı son maçta Galatasaray karşısında gösterdiği etkileyici performansı milli takıma da taşıdı.

FRANCULINO DJU TANZANYA AĞLARINI HAVALANDIRDI

Afrika Uluslar Elemeleri L Grubu'nun ilk maçında Gine Bissau Tanzanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken Dju, 33. dakikada sahneye çıkarak maçın ilk golünü kaydetti.

TRABZONSPOR TEBRİK ETTİ

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuyu ülkesi adına attığı bu golden dolayı kutladı.

Bordo mavili kulübün mesajında, "Gine-Bissau’nun Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Tanzanya’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden futbolcumuz Franculino Dju’yu tebrik ederiz." denildi.