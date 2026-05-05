2023-24 sezonunda kiralık olarak gösterdiği performansla öne çıkan ve sezon başında bonservisi alınan Nijeryalı golcü, Trabzonspor kariyerinde etkili bir grafik sergiledi. İlk döneminde 21 maçta 15 gol atan Onuachu, ikinci gelişinde ise 22 golle takımına katkı sağladı.

Süper Lig’de 66 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, son 4 haftada Onuachu’nun skor üretmediği süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Golcü oyuncu son kez Galatasaray karşısında, takımının 2-1 kazandığı maçta ağları havalandırdı. Bu karşılaşmanın ardından Onuachu gol sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile 1-1, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Son maçta Göztepe ile de 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi sadece 3 puan toplayabildi.

Onuachu, Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giymezken, sonraki üç karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı ve bu süreç kariyerinde ilk kez üst üste 3 maç golsüz geçti.

Ligde 22 golle zirvede yer alan Nijeryalı futbolcuyu Eldor Shomurodov ve Anderson Talisca takip ediyor.

Trabzonspor, Onuachu’nun gol attığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken toplam 43 puan elde etti.