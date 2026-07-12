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Trabzonspor'un 2006 doğumlu Fildişi Sahilli yıldızı Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olabileceğine dair İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Trabzonspor ile Fiorentina arasındaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Haberde, tarafların anlaşma konusunda önemli mesafe kat ettiği ve resmi mutabakat için önümüzdeki haftanın belirleyici olacağı belirtildi.

OULAI DÜNYA KUPASI'NDAN DÖNÜYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili forması giyen ve turnuvadaki performansıyla dikkat çeken Oulai'nin Türkiye'ye dönmesinin ardından görüşmelerin son aşamaya geçmesi bekleniyor.

İtalyan ekibinin, oyuncunun temsilcileriyle yapılacak son görüşmelerin ardından transferi resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

30 MİLYON EURO İDDİASI

Fiorentina yönetiminden bazı isimlerin anlaşmayı sonuçlandırmak için Türkiye'ye gelebileceği de öne sürüldü.

Transferin yaklaşık 30 milyon Euro bonservis, performansa bağlı bonuslar ve Trabzonspor lehine sonraki satıştan pay maddesiyle tamamlanabileceği iddia edildi.