Trabzonspor’da genç oyuncu Taha Emre İnce’nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

GENÇ OYUNCU AMELİYAT OLDU

Bordo-mavili kulüp, 19 yaşındaki futbolcunun sağ dizinden operasyon geçirdiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN TAHA EMRE AÇIKLAMASI

Ahmet Beşir, “Futbolcumuz Taha Emre İnce'ye sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sağ dizinde osteokondral serbest cisim tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.