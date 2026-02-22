Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK karşısına çıkıyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar...

Bugün Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 2

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 3

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 4

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov maçın kamp kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 5

Muhtemel 11'ler
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Sorescu, Kozlowski, Ogün Özçiçek, Maxix, Lungoyi, Bayo, Draguş

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 6

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 7


Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 8

Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 14. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Gaziantep FK sınavı: Muhtemel 11'ler ve detaylar... - Resim: 9

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 27 gol atarken kalesinde 11 gol gördü

Kaynak: Spor Servisi
