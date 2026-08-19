UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Trabzonspor Ferencvaros'u konuk ediyor. Taraftarı önünde sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Bordo Mavililer Macar ekibini yenerek rövanş öncesi skor avantajı elde etmeyi hedefliyor.

FATİH TEKKE: 'ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç öncesi yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı çok istiyoruz. Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz saygıyı hak eden bir takım. İyi bir ekipleri var. Zor bir maç olacak öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu eşleşmeleri tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. Bütün duygumuzla, heyecanımızla yarınki karşılaşmaya hazırız. Ümidim taraftarlarımızla birlikte avantajlı bir skorla alıp, deplasmana öyle gidebilmek” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Ferenvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarını ATV canlı olarak yayınlayacak.

HIRVAT HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, yarın forma giyemeyecek.

SALAH İLK 11'DE

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak.

Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Muhammed Salah'ın yarınki mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.

PAPARA PARK KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları da sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösteriyor.

Bordo-mavili takımın hafta içinde satışa çıkardığı biletlerin tükenmek üzere olduğu ve 41 bin kişi kapasiteli tribünlerin dolmasının beklendiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Ferencvaros'a karşı sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Onana, Wagne Pina, Stefan Savic, Nwaiwu, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral Şimşir, Saviolo, Onuachu."