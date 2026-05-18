Ligue 1'de küme düşmesi kesinleşen Nantes'ın Toulouse ile oynadığı sezonun son maçında Trabzonspor'un eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic sahaya atlayan taraftarlarla burun buruna geldi.

HERKES KAÇARKEN HALILHODZIC TARAFTARLARA YÖNELDİ

Öfkeli Nantes taraftarları güvenlik bariyerlerini aşarak maçın 22. dakikasında sahaya atladı. Bunun üzerine çıkan olaylarda futbolcular ve hakemler soyunma odasına doğru kaçarken Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic tam tersi istikamette taraftarların üzerine yürüdü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÜÇLÜKLE İÇERİ SOKTU

Halilhodzic taraftarlara tepki gösterirken araya giren güvenlik görevlisi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 73 yaşındaki tecrübeli teknik adam güvenliği için güçlükle sahadan çıkarıldı.

👀 Nantes taraftarları, mücadele devam ederken sahaya girdi.



📌 Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlara tepki gösterdi. pic.twitter.com/CZ9BZ2slO7 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 17, 2026

'BUNUN DELİLİK OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Maçın iptal olmasının ardından açıklamalarda bulunan Halilhodzic, “Dünya başıma yıkıldı. Maçın duracağını asla düşünemezdim. Güvenlik görevlilerini geri itmeye çalıştım ama çok güçlülerdi! Birkaç yıl önce olsaydı belki bir şeyler yapabilirdim ama artık… Taraftarların yanına gidip onlara ‘durun’ demek isterdim. İçgüdülerimle hareket ettim. Bunun delilik olduğunu biliyorum ama hayatım boyunca böyle delice çıkışlarım çok oldu. Ben böyle biriyim… İşte bu Vahid.” diye konuştu.